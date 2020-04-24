К нормальной жизни. Минспорт подготовил план по возвращению спортсменов к тренировкам

Человечеству еще только предстоит ощутить тяжесть последствий пандемии коронавируса. Будут затронуты абсолютно все сферы - от экономики до спорта. В последней, как и в случае с остальными, главной проблемой станет длительный простой, ведь выпасть из физической формы легко, а вот вернуть ее после затяжного периода бездействия очень трудно.

До определенного момента российские спортсмены могли тренироваться на специальных базах, однако после того, как появились сообщения о случаях заражения на их территории все тренировочные мероприятия были свернуты до лучших времен. Все это особенно тревожит перед летними Играми - 2021, до которых осталось лишь чуть больше года. И пока в некоторых странах мира спортсмены-олимпийцы пусть и в специальном режиме, но все же продолжают подготовку, россияне такой возможности не имеют.

Матыцин неоднократно отмечал, что ограничения, введенные по всей стране с целью сдерживания пандемии, неоспоримы. О коронавирусе известно немного, но его пагубное влияние на дыхательную систему бесспорно, так что спортсмены, подхватившие инфекцию, могут сильно потерять в результатах. И это не говоря уже о прямых угрозах жизни и здоровью как для них самих, так и для их родных и близких.

"Безусловно, мы в ежедневном контакте с Роспотребнадзором, с Минздравом, с Федеральным медико-биологическим агентством, - отметил Матыцин. - Изучаем все материалы, связанные с последствием заболевания, его протеканием. Когда спортсмен находится на пике формы, его иммунная система особенно чувствительна. Допускать риски проникновения инфекции в организм мы не можем".

Глава ведомства подчеркнул, что понимает желание побыстрее возобновить тренировки, но при этом призвал поставить во главу угла здоровье. "К сожалению, пик пандемии в стране еще не пройден, - сказал он. - Мы не имеем права ставить под угрозу здоровье спортсменов, а также тех, кто обеспечивает их подготовку, жизни родных и близких людей. Новая коронавирусная инфекция - заболевание, которое до конца не изучено, в том числе его влияние на организм спортсменов в период подготовки, когда иммунная система особенно чувствительная".

Опыт зарубежных коллег и дополнительные соревнования

И все же для сотен спортсменов вопрос возобновления тренировок сейчас является самым животрепещущим. "Минспорт России внимательно изучает опыт других стран, которые столкнулись с распространением коронавируса в разное время, - сказал Матыцин. - Видим, что практически везде спортивная подготовка сборных команд приостановлена. При этом точечно, поэтапно начинают возобновлять подготовку только там, где пройден самый опасный этап пандемии, мы тоже будем следовать этой логике".