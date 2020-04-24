К нормальной жизни. Минспорт подготовил план по возвращению спортсменов к тренировкам

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министр спорта Олег Матыцин сообщил, когда может наступить ясность в вопросе возобновления спортивных тренировочных мероприятий на территории России. Глава ведомства отметил, что обсудит это со спортивными федерациями страны 29 апреля.
Человечеству еще только предстоит ощутить тяжесть последствий пандемии коронавируса. Будут затронуты абсолютно все сферы - от экономики до спорта. В последней, как и в случае с остальными, главной проблемой станет длительный простой, ведь выпасть из физической формы легко, а вот вернуть ее после затяжного периода бездействия очень трудно.
До определенного момента российские спортсмены могли тренироваться на специальных базах, однако после того, как появились сообщения о случаях заражения на их территории все тренировочные мероприятия были свернуты до лучших времен. Все это особенно тревожит перед летними Играми - 2021, до которых осталось лишь чуть больше года. И пока в некоторых странах мира спортсмены-олимпийцы пусть и в специальном режиме, но все же продолжают подготовку, россияне такой возможности не имеют.
Матыцин неоднократно отмечал, что ограничения, введенные по всей стране с целью сдерживания пандемии, неоспоримы. О коронавирусе известно немного, но его пагубное влияние на дыхательную систему бесспорно, так что спортсмены, подхватившие инфекцию, могут сильно потерять в результатах. И это не говоря уже о прямых угрозах жизни и здоровью как для них самих, так и для их родных и близких.
"Безусловно, мы в ежедневном контакте с Роспотребнадзором, с Минздравом, с Федеральным медико-биологическим агентством, - отметил Матыцин. - Изучаем все материалы, связанные с последствием заболевания, его протеканием. Когда спортсмен находится на пике формы, его иммунная система особенно чувствительна. Допускать риски проникновения инфекции в организм мы не можем".
Глава ведомства подчеркнул, что понимает желание побыстрее возобновить тренировки, но при этом призвал поставить во главу угла здоровье. "К сожалению, пик пандемии в стране еще не пройден, - сказал он. - Мы не имеем права ставить под угрозу здоровье спортсменов, а также тех, кто обеспечивает их подготовку, жизни родных и близких людей. Новая коронавирусная инфекция - заболевание, которое до конца не изучено, в том числе его влияние на организм спортсменов в период подготовки, когда иммунная система особенно чувствительная".
Опыт зарубежных коллег и дополнительные соревнования
И все же для сотен спортсменов вопрос возобновления тренировок сейчас является самым животрепещущим. "Минспорт России внимательно изучает опыт других стран, которые столкнулись с распространением коронавируса в разное время, - сказал Матыцин. - Видим, что практически везде спортивная подготовка сборных команд приостановлена. При этом точечно, поэтапно начинают возобновлять подготовку только там, где пройден самый опасный этап пандемии, мы тоже будем следовать этой логике".
Впрочем, организовать централизованную подготовку для всех и сразу пока что в любом случае не получится - просто не хватит места. Одна из крупнейших российских баз "Озеро Круглое" в настоящее время служит местом прохождения карантина для эвакуированных из-за границы атлетов. Их жизни и здоровью в настоящее время ничто не угрожает, и все же на данный момент непонятно, когда база сможет принять сборные для подготовки. "Мы большое внимание уделяли возвращению российских спортсменов из-за рубежа, сейчас на базе "Озеро Круглое" находятся 50 спортсменов, их здоровье не вызывает опасения, все тесты дали отрицательный результат", - добавил Матыцин.
Глава Минспорта сообщил, что Россия готова к проведению дополнительных международных стартов после окончания пандемии. "Меры безопасности, открытие границ влияет на весь международный спортивный календарь, - сказал он. - Как только будет понимание, мы готовы включиться в работу. Но если будут отменены соревнования по каким-то причинам, будем рассматривать возможность проведения таких соревнований в России".
Однако до этого еще далеко. Пока же Министерство спорта РФ может лишь предполагать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом и когда следует ждать послаблений ограничительных мер. И все же, по словам Матыцина, ведомство уже понимает, в каком направлении нужно будет работать.
"Минспорт разработал проект плана нормализации системы спортивной подготовки, в том числе возобновления централизованных учебно-тренировочных мероприятий, - сказал Матыцин. - На следующей неделе, 29 апреля, мы обсудим этот план со спортивными федерациями, учтем ваши предложения и пожелания. Обеспечим индивидуальный подход к каждой спортивной федерации. С учетом специфики регионов и планов подготовки к конкретным соревнованиям, мы готовы действовать сразу, как только начнется отмена ограничений".