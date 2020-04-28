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Перенос Олимпиады в Японии

Министр по делам Олимпиады: перенос Игр в Токио выявил большую проблему со спонсорами

Пять спортивных федераций в Японии уже заявили, что у них имеются проблемы со спонсорскими деньгами из-за переноса Игр
Министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото AP Photo/Eugene Hoshiko
Описание
Министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 28 апреля. /ТАСС/. Годовая отсрочка проведения летних Олимпийских игр в Токио выявила большую проблему со спонсорскими контрактами, которые были ранее подписаны со спортсменами и федерациями. Об этом во вторник заявила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

"Олимпиада была отложена на один год, конечно, это бремя ложится в первую очередь на спортсменов, которые привыкли к циклу в четыре года. Также большая проблема возникла со спонсорами. Есть индивидуальные контракты и контракты со спортивными федерациями, у многих они по нынешним условиям рассчитаны до конца Олимпиады. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы решить этот вопрос", - сказала она во время дебатов в парламенте.

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Согласно опубликованному опросу газеты Sankei, пять спортивных федераций в Японии уже заявили, что у них имеются проблемы со спонсорскими деньгами из-за переноса Игр. Еще 22 федерации подчеркнули, что подобные проблемы возникнут у них в ближайшем будущем

Договоренность о переносе Игр на следующий год из-за коронавируса была достигнута в ходе телефонного разговора руководителя Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори 24 марта. Стороны пришли к пониманию, что в остававшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. При этом само название "Токио-2020" будет сохранено.

МОК очень долго не соглашался на перенос Олимпиады, организация не хотела нести огромные финансовые потери. Самый большой урон причинен Японии - страна уже потратила на подготовку больше $12 млрд. Согласно оценкам экспертов, перенос Игр может обойтись рекламодателям более чем в $1 млрд. Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты и сами участники, еще только предстоит подсчитать.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени коронавирусом заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли.

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