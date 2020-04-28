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Летние олимпийские виды спорта

Мамиашвили: присуждение Миндиашвили звания Героя Труда является оценкой истории борьбы

Указ о присвоении звания Героя Труда 86-летнему специалисту "за особые трудовые заслуги перед государством и народом" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 27 апреля

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Присуждение заслуженному тренеру СССР и РСФСР по вольной борьбе Дмитрию Миндиашвили звания Героя Труда является оценкой всей отечественной истории спортивной борьбы. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Указ о присвоении звания Героя Труда 86-летнему специалисту "за особые трудовые заслуги перед государством и народом" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 27 апреля. Миндиашвили подготовил много выдающихся борцов, в частности трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева и двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина. Также он является основателем Академии борьбы в Красноярском крае.

"Сейчас я от себя, от всего борцовского сообщества, от ветеранов спортивной борьбы хочу поздравить Дмитрия Георгиевича Миндиашвили. Миндиашвили - это любовь и преданность своему делу, это служение Отечеству, это глубочайшая вера в идеалы, это умение увлечь ребенка, настроить его на серьезный, даже изнурительный труд ради большой цели, и это гордость нашего спорта. Его награда - награда всей нашей борцовской истории, оценка всей нашей истории спортивной борьбы", - сказал Мамиашвили.

Звание Героя Труда присуждается гражданам РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.

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Летние олимпийские виды спорта
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