Путин присвоил звания Героя Труда хирургу Леониду Рошалю и актеру Юрию Соломину

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звания Героя Труда главе Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю и художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Всего, согласно документу, этого звания удостоены пять человек "за особые трудовые заслуги перед государством и народом".

Также звания Героя Труда присвоены управляющему директору Улан-Удэнского авиационного завода Леониду Белых, государственному тренеру регионального центра спортивной подготовки "Академия борьбы имени Миндиашвили" Дмитрию Миндиашвили и оператору поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александру Моторину.

Почетное звание

Герой Труда Российской Федерации - высшее звание и государственная награда РФ. Звание "Герой Труда Российской Федерации" было впервые установлено указом президента РФ 29 марта 2013 года. В указе было сказано, что оно учреждается для "повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда". Звание присваивается гражданам РФ "за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России".

Согласно президентскому указу, в случае присвоения гражданину звания Героя России и Героя Труда РФ "на его родине устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью".

Герою Труда РФ вручаются золотая медаль в форме звезды и грамота о присвоении звания. По форме, размеру и весу медаль "Героя Труда Российской Федерации" соответствует советской медали "Серп и Молот", однако в центре золотой звезды помещен герб РФ; лента в колодке - цветов российского флага, а не красного.