Благотворительный российский онлайн-турнир по шахматам пройдет с 12 по 14 мая

ТАСС, 28 апреля. Благотворительный онлайн-турнир по шахматам "Сборная - России", вырученные средства от которого пойдут на помощь медицинским сотрудникам в борьбе с пандемией коронавируса, состоится с 12 по 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Ранее сообщалось, что в турнире сыграют Владимир Крамник, представляющий Краснодарский край, Ян Непомнящий (Брянская область), Александр Грищук (Москва), Сергей Карякин (Крым), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ) и Александр Рязанцев (Урал и Сибирь). Еще до старта участники определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать - в зависимости от потребностей учреждения. Весь призовой фонд будет распределен между регионами в одинаковом размере, несмотря на занятые места их представителей.