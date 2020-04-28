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Шахматные турниры

Благотворительный российский онлайн-турнир по шахматам пройдет с 12 по 14 мая

Турнир пройдут в два круга с контролем времени пять минут на партию с добавлением двух секунд на ход

ТАСС, 28 апреля. Благотворительный онлайн-турнир по шахматам "Сборная - России", вырученные средства от которого пойдут на помощь медицинским сотрудникам в борьбе с пандемией коронавируса, состоится с 12 по 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Ранее сообщалось, что в турнире сыграют Владимир Крамник, представляющий Краснодарский край, Ян Непомнящий (Брянская область), Александр Грищук (Москва), Сергей Карякин (Крым), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ) и Александр Рязанцев (Урал и Сибирь). Еще до старта участники определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать - в зависимости от потребностей учреждения. Весь призовой фонд будет распределен между регионами в одинаковом размере, несмотря на занятые места их представителей.

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Турнир пройдут в два круга с контролем времени пять минут на партию с добавлением двух секунд на ход. Шахматисты сыграет друг с другом по круговой системе, после чего четверо спортсменов, занявших первые места, встретятся друг с другом в плей-офф.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Шахматные турниры
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