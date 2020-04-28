Футболист Жиго сообщил, что "Спартак" планирует возобновить тренировки 15 мая

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен 17 марта до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз принял решение продлить приостановку всех футбольных соревнований до 31 мая.

"Мы получили несколько сообщений, никто не уверен, возобновится ли чемпионат. Это будет зависеть от решения российского правительства. Мы должны были возобновить тренировки 4 мая, но пока это откладывается до 15-го числа. Пока нет ничего определенного", - сказал Жиго.

В чемпионате России на данный момент сыграны 22 тура из 30 запланированных. "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года, он провел за столичный клуб 37 матчей в разных турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.