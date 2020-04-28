Уголовное дело в отношении Беккенбауэра о мошенничестве закрыто

ТАСС, 28 апреля. Уголовное дело против Франца Беккенбауэра об отмывании денег и незаконном обогащении в период его пребывания на посту главы заявочного комитета чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии закрыто за истечением срока давности. Об этом сообщает " Газета.Ru " со ссылкой на Sky Sports.

Судебные разбирательства по этому делу, которые проводились в Швейцарии, были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Отмечается, что максимальный срок наказания мог составить 15 лет, которые истекли с момента возможного преступления.

В начале сентября 2016 года сообщалось, что Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении Беккенбауэра. Ранее появилась информация о том, что в 2002 году на тот момент глава компании "Адидас" Роберт Луи-Дрейфус перевел 10,3 млн швейцарских франков в заявочный комитет "Германия-2006", руководителями которого были Беккенбауэр и бывший президент Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах.

Полученные средства должны были пойти на нужды заявочного комитета, но деньги не были отражены ни в одном из отчетов и налоговых декларациях. По данным ряда источников, эти средства использовались для подкупа голосов. Ранее комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начал расследование этого дела, после чего Нирсбах был отстранен от футбольной деятельности сроком на один год.