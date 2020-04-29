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НХЛ

СМИ: НХЛ обсуждает вариант начала сезона-2020/21 в декабре

Также лига все еще надеется провести полноценный регулярный сезон с 82 играми

ТАСС, 29 апреля. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обсуждает вариант начать следующий сезон в декабре. Об этом сообщил репортер портала The Athletic Пьер Лебрюн.

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"Вариант отсрочки начала следующего сезона до декабря действительно обсуждался НХЛ с клубами, это подтвердили многочисленные источники в лиге, - написал Лебрюн. - Также лига все еще надеется провести полноценный регулярный сезон с 82 играми, даже если он начнется в декабре. Это означает, что звездный уик-энд будет отменен, сократятся рождественские каникулы, а календарь игр уплотнится. Тогда регулярный сезон завершится в мае, а игры плей-офф - в июле".

Регулярный чемпионат НХЛ нынешнего сезона был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли.

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