Кремлев: Федерация бокса России будет готова в конце мая провести турниры без зрителей

Министр спорта РФ Олег Матыцин в среду провел в формате видеоконференции совещание с представителями общероссийских спортивных федераций, на котором обсуждалась возможность возвращения к централизованной подготовке сборных в условиях пандемии коронавируса.

"Главной темой обсуждения было возвращение к нормальной жизни после пандемии, - рассказал Кремлев. - У каждой федерации плюс-минус есть свой план действий. Шло обсуждение текущих вопросов, но главное - руководители федераций и Минспорт начали совместное обсуждение дальнейших шагов. Теперь надо переходить от слов к делу".

"С момента открытия хотя бы одной базы свою подготовку начнут и российские боксеры, - отметил Кремлев. - Пока все тренируются в домашних условиях, при этом все боксеры в этот непростой момент стали волонтерами. Когда будут введены послабления в режим самоизоляции, мы сразу же проведем первые турниры без зрителей. Как только будет официальное разрешение, то мы готовы провести соревнования по профессиональному и олимпийскому боксу уже в конце мая, при этом мы понимаем, что международное сообщение может сразу же не открыться".

С начала апреля из-за пандемии коронавируса закрыты все подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы. В подмосковном Новогорске в условиях жесткого карантина сейчас живет только сборная России по художественной гимнастике, которая, по информации ТАСС, лишена возможности работать в тренировочном зале. Другая подмосковная база "Озеро Круглое", на которой готовились представители спортивной гимнастики, синхронного плавания, фехтования, плавания и прыжков в воду, сейчас используется как место для отбывания двухнедельного карантина спортсменов, эвакуированных в апреле в Россию из-за рубежа. Сборная по академической гребле была вынуждена прервать тренировочный сбор в Бронницах из-за закрытия базы.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случая заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.