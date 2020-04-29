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Влияние коронавируса на спорт

Кремлев: Федерация бокса России будет готова в конце мая провести турниры без зрителей

Генеральный секретарь организации отметил, что пока все спортсмены тренируются в домашних условиях
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 29 апреля. Федерация бокса России будет готова организовать первые турниры после паузы, вызванной пандемией коронавируса, в конце мая. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, чей комментарий приводит пресс-служба федерации.

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Министр спорта РФ Олег Матыцин в среду провел в формате видеоконференции совещание с представителями общероссийских спортивных федераций, на котором обсуждалась возможность возвращения к централизованной подготовке сборных в условиях пандемии коронавируса.

"Главной темой обсуждения было возвращение к нормальной жизни после пандемии, - рассказал Кремлев. - У каждой федерации плюс-минус есть свой план действий. Шло обсуждение текущих вопросов, но главное - руководители федераций и Минспорт начали совместное обсуждение дальнейших шагов. Теперь надо переходить от слов к делу".

"С момента открытия хотя бы одной базы свою подготовку начнут и российские боксеры, - отметил Кремлев. - Пока все тренируются в домашних условиях, при этом все боксеры в этот непростой момент стали волонтерами. Когда будут введены послабления в режим самоизоляции, мы сразу же проведем первые турниры без зрителей. Как только будет официальное разрешение, то мы готовы провести соревнования по профессиональному и олимпийскому боксу уже в конце мая, при этом мы понимаем, что международное сообщение может сразу же не открыться".

С начала апреля из-за пандемии коронавируса закрыты все подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы. В подмосковном Новогорске в условиях жесткого карантина сейчас живет только сборная России по художественной гимнастике, которая, по информации ТАСС, лишена возможности работать в тренировочном зале. Другая подмосковная база "Озеро Круглое", на которой готовились представители спортивной гимнастики, синхронного плавания, фехтования, плавания и прыжков в воду, сейчас используется как место для отбывания двухнедельного карантина спортсменов, эвакуированных в апреле в Россию из-за рубежа. Сборная по академической гребле была вынуждена прервать тренировочный сбор в Бронницах из-за закрытия базы.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случая заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Влияние коронавируса на спорт
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