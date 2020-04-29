Министр спорта Италии считает, что футбольные клубы предложат досрочно завершить сезон

ТАСС, 29 апреля. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора считает, что футбольные клубы могут предложить досрочно завершить сезон чемпионата страны, отдавая приоритет следующему. Об этом сообщает издание L'Equipe со ссылкой на комментарий министра телеканалу La 7.

"Решения, которые принимаются другими странами, такими как Франция, могут подтолкнуть Италию следовать этой же линии, которая может стать основной для всей Европы, - сказал Спадафора в интервью телеканалу La 7. - Я думаю, что следующее совещание с представителями Серии А [высшего дивизиона чемпионата Италии] может преподнести сюрприз. Большинство клубов могут попросить нас завершить этот сезон, чтобы как можно лучше подготовиться к следующему".

Ранее итальянские власти объявили о смягчении карантинных мер и дали разрешение на проведение командных тренировок с 18 мая. Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта на неопределенный срок в связи с распространением в стране коронавируса. До вынужденной паузы команды успели провести по 25-26 матчей из 38 запланированных.

С начала пандемии число инфицированных в Италии превысило 200 тыс. человек, из которых более 27 тыс. скончались, почти 69 тыс. вылечились. С 10 марта в стране действует общенациональный карантин, включающий запрет на прием туристов. Первые послабления ограничительного режима, касающиеся в основном производственной и строительной деятельности, должны вступить в силу 4 мая.