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Футбол в России

РФС направит денежные средства от УЕФА на развитие футбола в регионах

В рамках программы HatTrick все члены УЕФА получат от организации €2,5 млн

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) намерен направить денежные средства, выделяемые Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на развитие вида спорта в регионах. Об этом сообщил ТАСС директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

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Все ассоциации, включая РФС, получат средства от УЕФА в размере €2,5 млн.

"УЕФА уточнил, что ежегодные средства, получаемые национальными федерациями в рамках программы HatTrick, могут быть использованы для поддержки футбола по их усмотрению, речь о дополнительном финансировании не идет. Мы не собираемся корректировать наши планы, средства будет направлены на развитие футбола в регионах. Часть средств собираемся направить на реализацию проекта подготовки резерва "Наша смена", другую - на Юношескую футбольную лигу", - сказал Мельников.

Программа HatTrick была запущена в конце 2003 года. Ее целью является финансовая поддержка ассоциаций УЕФА, которые благодаря инвестициям работают над развитием футбола на всех уровнях. В рамках программы HatTrick ежегодно производятся выплаты солидарности, благодаря которым ассоциации УЕФА получают возможность принимать участие в детско-юношеских, женских и любительских турнирах.

Также РФС получит от Международной федерации футбола $500 тыс. в рамках программы FIFA Forward.

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