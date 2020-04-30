Голосование членов совета директоров КХЛ по вопросу потолка зарплат завершится в четверг

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в четверг может огласить итоги голосования членов совета директоров по вопросу введения жесткого потолка зарплат с сезона-2020/21. Голосование стартовало 25 апреля.

В начале марта КХЛ утвердила жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей, который должен начать действовать с сезона-2020/21. В сезоне-2018/19 сумма составляла 850 млн рублей, а штраф за нарушение - 20% от суммы превышения. В сезоне-2019/20 лига остановилась на отметке в 800 млн рублей и штрафе в размере 30%. Позднее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в беседе с ТАСС заявил, что потолок зарплат необходимо повысить до 1,3 млрд рублей.

"Наша задача - сохранение костяка из ведущих игроков для участия на Олимпийских играх 2022 года, чтобы они не уехали за океан, если же кто-то из сегодняшних лидеров не сможет продлить контракт с клубом КХЛ из-за данного ограничения, то он вынужден будет уехать. Сумма в размере 900 млн рублей была предложена иностранными экспертами, она имеет мало экономических обоснований. Я против переплаты игрокам, однако шел 2013 года, когда в лиге впервые заговорили о потолке и его сумме в размере 1,1 млрд, с тех пор уровень инфляции составил 46%. Нам необходимо учитывать реальные рыночные условия и инфляцию, поэтому мы считаем, что потолок зарплат в размере 1,3 млрд рублей является целесообразным и обоснованным на сегодняшний день", - пояснил Третьяк.

Введения жесткого потолка зарплат должно помочь уравнять команды, повысить конкуренцию в лиге и коммерческую привлекательность клубов, а также выполнить поручение президента России о снижении доли государственного финансирования в профессиональном спорте. За повышение потолка зарплат, помимо Третьяка, выступают и несколько клубов КХЛ. Во время видеоконференции московского "Динамо" по итогам сезона за данную инициативу высказался генеральный директор клуба Евгений Кровопусков.

Совет директоров КХЛ состоит из 21 человека, его председатель Геннадий Тимченко и президент КХЛ Алексей Морозов выступают против увеличения потолка зарплат. Во вторник члены совета директоров Валерий Каменский, Виталий Прохоров и Алексей Жамнов сообщили ТАСС, что проголосовали за ограничение в размере 900 млн рублей. Ранее такое решение КХЛ публично поддержали еще несколько членов совета директоров - генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков, председатель совета директоров омского "Авангарда" Александр Крылов, генеральный менеджер новосибирской "Сибири" Кирилл Фастовский и первый вице-президент магнитогорского "Металлурга" Сергей Ласьков. Вероятно, против повышения потолка зарплат проголосует и президент клуба из Магнитогорска Виктор Рашников.

За повышение потолка зарплат, как ожидается, могут проголосовать исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг и президент столичного ЦСКА Игорь Есмантович. Оставшиеся семь членов совета директоров КХЛ свою позицию еще не озвучивали.