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НХЛ

НХЛ и профсоюз игроков не принимали решений относительно даты возобновления сезона

Регулярный чемпионат был приостановлен из-за коронавируса 13 марта
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© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 30 апреля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и представители профсоюза игроков (NHLPA) не принимали никаких решений по вопросам сроков возобновления сезона. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Позднее лига установила период самоизоляции до 30 апреля.

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По итогам заседания совместного комитета НХЛ и NHLPA, на котором обсуждалось возобновление сезона, организации опубликовали заявление, касающееся текущего перерыва в турнире. Отмечается, что стороны действовали в соответствии с информацией, полученной от медиков, федеральных и местных властей.

"Несмотря на большое количество публикаций и слухов, появившихся в последнее время, НХЛ и NHLPA не принимали никаких решений и не устанавливали сроков относительно возможных сценариев продолжения сезона. Исходя из ситуации, складывающейся в некоторых городах, где расположены клубы НХЛ, мы готовимся приступить ко второй фазе переходного периода, которая начнется после действующей сейчас первой фазы с рекомендованным для всех игроков и сотрудников команд периодом самоизоляции. Точная дата нового этапа, во время которого хоккеистам разрешат заниматься в клубных тренировочных центрах небольшими группами, еще не определена. Однако при условии, что положение дел будет и дальше развиваться в благоприятном направлении, мы полагаем, что вторая фаза может начать действовать с середины мая или во второй половине месяца", - сказано в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени коронавирусом заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 58,3 тыс. человек.

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