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Влияние коронавируса на спорт

Спорткомплекс "Лужники" из-за коронавируса отменил празднование юбилея Игр-1980

Также отменены запланированные на май Moscow Open по баскетболу, традиционный весенний спортивный праздник 1 мая, перенесены на более позднее время Московский полумарафон и красочный забег
Стадион "Лужники" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Стадион "Лужники"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спорткомплекс "Лужники" из-за пандемии коронавируса отменил праздничные мероприятия, посвященные 40-летию со дня проведения Олимпийских игр в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Лужников".

Согласно указу мэра Москвы, запрет на проведение на территории города спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий был продлен до 11 мая.

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"Среди отмененных крупных мероприятий - Кубок Европы по пляжному футболу, Кубок мира по пляжному волейболу, фан-зона Евро-2020, детский фестиваль танцев на льду, праздничные мероприятия, посвященные 40-летию со дня проведения Олимпиады-80, - сообщили в пресс-службе. - Серьезные потери мы несем и в сфере массового спорта. Ежегодно в оздоровительных группах и спортивных клубах занималось более 750 тыс. человек. На весну у нас был запланирован запуск спортивных секций по плаванию для взрослых и детей в новом Аквакомплексе, а с начала мая должны были начать работу популярные сезонные открытые бассейны".

Также отменены запланированные на май Moscow Open по баскетболу, традиционный весенний спортивный праздник 1 мая, перенесены на более позднее время Московский полумарафон и красочный забег. Концерты Басты, "Руки вверх", запланированные на лето 2020 года, перенесены на следующий год. Фестиваль экстремальных видов спорта "Прорыв" перенесен на декабрь 2020 года. Отменены домашние матчи клубов "Торпедо" и "Чертаново" в Олимп - Футбольной национальной лиге.

В то же время, несмотря на отсутствие текущих мероприятий, спортивная инфраструктура комплекса "Лужники" поддерживается на должном уровне, чтобы можно было в любой момент возобновить работу в прежних объемах.

"Футбольное поле Большой спортивной арены и футбольное поле Спортивного городка обслуживаются в прежнем порядке, с проведением всех необходимых агротехнических мероприятий в том числе внесение удобрений, обработка травы фунгицидами и регулярные подсевы за исключением небольшого сокращения количества кошений травы. Вместе с тем была оптимизирована уборка плоскостных спортивных сооружений с искусственными покрытиями, детских площадок и спортивных залов", - говорится в сообщении.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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