СМИ: УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках в следующем сезоне

24 апреля Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение не доигрывать оставшиеся матчи чемпионата страны сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Также не был определен обладатель национального кубка - в финале должны были сыграть "Фейенорд" и "Утрехт". Победитель финала получил бы путевку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона. KNVB принял решение распределить места в еврокубках согласно позициями в чемпионате на момент приостановки турнира: "Аякс" сыграет в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов, АЗ - во втором квалификационном раунде, "Фейенорд" примет участие в групповой стадии Лиги Европы, ПСВ и "Виллем II" - во втором квалификационном раунде.

ТАСС, 30 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может лишить Нидерланды одного еврокубкового места в следующем сезоне. Об этом сообщает нидерландское издание Ad .

УЕФА хочет провести чемпионат Европы в тех же городах, что и планировалось

По данным Ad, УЕФА может изменить это распределение клубов из Нидерландов в еврокубках, отправив "Фейенорд" во второй квалификационный раунд Лиги Европы, так как он не стал обладателем национального кубка. А значит "Виллем II" потеряет это место в Лиге Европы.

Чемпионат Нидерландов был приостановлен после 25 туров. В итоге было объявлено, что чемпион не будет определен, также ни одна команда не покинет высший дивизион. Лидировал в турнирной таблице "Аякс" (56 очков), второе место занимал АЗ, уступая "Аяксу" по дополнительным показателям. Третьим шел "Фейенорд" (50), который возглавляет бывший главный тренер сборной России и петербургского "Зенита" Дик Адвокат.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,1 млн человек, более 220 тыс. умерли.