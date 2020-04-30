{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

СМИ: УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках в следующем сезоне

Ранее Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение не доигрывать оставшиеся матчи чемпионата страны сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 30 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может лишить Нидерланды одного еврокубкового места в следующем сезоне. Об этом сообщает нидерландское издание Ad.

24 апреля Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение не доигрывать оставшиеся матчи чемпионата страны сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Также не был определен обладатель национального кубка - в финале должны были сыграть "Фейенорд" и "Утрехт". Победитель финала получил бы путевку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона. KNVB принял решение распределить места в еврокубках согласно позициями в чемпионате на момент приостановки турнира: "Аякс" сыграет в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов, АЗ - во втором квалификационном раунде, "Фейенорд" примет участие в групповой стадии Лиги Европы, ПСВ и "Виллем II" - во втором квалификационном раунде.

На эту тему
УЕФА хочет провести чемпионат Европы в тех же городах, что и планировалось

По данным Ad, УЕФА может изменить это распределение клубов из Нидерландов в еврокубках, отправив "Фейенорд" во второй квалификационный раунд Лиги Европы, так как он не стал обладателем национального кубка. А значит "Виллем II" потеряет это место в Лиге Европы.

Чемпионат Нидерландов был приостановлен после 25 туров. В итоге было объявлено, что чемпион не будет определен, также ни одна команда не покинет высший дивизион. Лидировал в турнирной таблице "Аякс" (56 очков), второе место занимал АЗ, уступая "Аяксу" по дополнительным показателям. Третьим шел "Фейенорд" (50), который возглавляет бывший главный тренер сборной России и петербургского "Зенита" Дик Адвокат.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,1 млн человек, более 220 тыс. умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Бокс
Глава UFC не уверен, что в 2020 году удастся организовать бой Нурмагомедова с Фергюсоном
UFC неоднократно планировал поединки между спортсменами, но каждый раз они отменялись
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС