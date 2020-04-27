УЕФА хочет провести чемпионат Европы в тех же городах, что и планировалось

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует провести чемпионат Европы в следующем году в тех же 12 городах, что и планировалось. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Ранее канал Sky Sports сообщил, что глава Датского футбольного союза Йеспер Мёллер обеспокоен вопросом проведения матчей чемпионата Европы в 2021 году в Дании, так как в это же время в стране должны пройти первые этапы престижной веломногодневки "Тур де Франс". Копенгаген должен принять четыре матча, в том числе встречу группового этапа с участием сборной России.

"Проведение Евро-2020 предусмотрено в период между 11 июня и 11 июля 2021 года с намерением сохранить то же расписание матчей в тех же городах. Однако на предварительном этапе расписание матчей официально не подтверждено. УЕФА находится в контакте со всеми 12 городами по этому вопросу, дальнейшие объявления будут сделаны по необходимости", - сообщили в пресс-службе.

Оргкомитеты всех стран, где пройдут матчи турнира, до 30 апреля должны отправить в УЕФА правительственные гарантии проведения соревнований.

УЕФА 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы - 2020 из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.