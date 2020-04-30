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КХЛ

Томи Ламса назначен на пост главного тренера ХК "Салават Юлаев"

Контракт с финном рассчитан на один сезон
Томи Ламса Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Томи Ламса
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 30 апреля. Финский тренер Томи Ламса сменил Николая Цулыгина на посту главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев". Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Контракт с 40-летним финном рассчитан на один сезон.

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"Регулярку мы сыграли неоднозначно - у нас были взлеты и падения, но в серии плей-офф против омского "Авангарда" команда показала свой лучший хоккей. Обидно, что мы не сразились с "Ак Барсом". Как раз сейчас мы вместе с тренерским штабом составляем расписание. Из-за всей этой ситуации с вирусом нам необходимо хорошо подготовиться, чтобы с началом тренировочного процесса игроки были в форме", - сказал Ламса.

Ламса входил в тренерский штаб Цулыгина, контракт которого истекал 30 апреля и не был продлен. Финский специалист работает в системе "Салавата Юлаева" с 2017 года. Ранее он возглавлял местные "Йокерит" и "Пеликанз". В 2012 году сборная Финляндии под его руководством выиграла юношеские Олимпийские игры.

"Салават Юлаев" в прошедшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за коронавируса, занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф уфимский клуб обыграл прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина омский "Авангард" со счетом 4-2 в серии.

Цулыгин возглавлял "Салават Юлаев" с 2018 года, под его руководством клуб в прошлом году вышел в финал Восточной конференции.

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