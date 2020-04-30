Чемпионат мира по современному пятиборью в Минске пройдет в июне 2021 года

ТАСС, 30 апреля. Чемпионат мира по современному пятиборью состоится в Минске в июне 2021 года и станет последним квалификационным турниром к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Чемпионат мира в Минске пройдет с 7 по 13 июня. На нем будут разыграны по три квоты для мужчин и женщин на Олимпиаду в Токио, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Объявление о точных датах проведения чемпионата мира в Минске является одним из пунктов обновленной квалификационной системы к Олимпийским играм в Токио, которую в четверг опубликовал UIPM.

"Я очень рад, что сегодня мы можем показать международной семье пятиборья путь к перенесенным на 2021 год летним Олимпийским играм в Токио, - сказал президент UIPM Клаус Шорман. - Исполнительный совет UIPM подробно обсудил ситуацию, прежде чем согласовать предложение, которое было ратифицировано Международным олимпийским комитетом и организационным комитетом "Токио-2020" после конструктивных обсуждений".

"Наша новая система квалификации покажет четкий путь всем спортсменам, которые все еще стремятся попасть на Игры. Им будет дано 10 месяцев на подготовку к старту Кубка мира по пятиборью 2021 года. Это также гарантирует, что чемпионат мира 2021 года в Минске будет иметь существенную значимость как последняя возможность попасть на Олимпийские игры. Я был в Минске в начале этого года, и я уверен, что это будет особенный турнир", - добавил Шорман.

В сообщении UIPM отмечается, что все олимпийские лицензии, добытые на континентальных чемпионатах, будут действительны на Играх в 2021 году; очки, добытые на соревнованиях в 2020 году, будут засчитаны в мировой олимпийский рейтинг; результаты на этапах Кубка мира 2021 года пойдут в зачет мирового олимпийского рейтинга, который окончательно будет сформирован 14 июня 2021 года.

Также сообщается, что даты и места проведения других соревнований, которые будут иметь отношения к квалификации на Олимпийские игры, будут обнародованы в мае 2020 года.