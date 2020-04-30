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Влияние коронавируса на спорт

Германская футбольная лига продолжает готовиться к возобновлению сезона в мае

Окончательного решения об этом еще не принято

ТАСС, 30 апреля. Германская футбольная лига (DFL) намерена доиграть оставшиеся матчи первого и второго по силе дивизионов чемпионата страны в мае. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу DFL.

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Чемпионат Германии был приостановлен из-за коронавируса 16 марта. 23 апреля глава DFL Кристиан Зайферт заявил, что организация готова возобновить сезон 9 мая.

"Мы признаем факт того, что на текущий момент нет окончательного решения о возобновлении сезона. DFL и клубы продолжат работу над продолжением чемпионатов в мае", - говорится в сообщении.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В ФРГ инфицированы 159 тыс. человек, выздоровели 123 тыс., умерли от последствий 6,2 тыс.

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Влияние коронавируса на спорт
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