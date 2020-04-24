Финал Кубка Германии по футболу перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

Изначально матч должен был пройти 23 мая. Также остаются неопределенными даты двух полуфинальных встреч, в которых "Бавария" должна встретится с "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне, а "Саарбрюккен" - с "Байером". Кроме того, сообщается, что DFB ставит целью доиграть текущий сезон до 30 июня.

ТАСС, 24 апреля. Немецкий футбольный союз (DFB) принял решение перенести финальный матч Кубка Германии на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба DFB.

Чемпионат Германии был приостановлен из-за коронавируса 16 марта. В четверг глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт заявил, что лига готова возобновить матчи чемпионата страны в первой декаде мая, но только без зрителей и с разрешения властей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, в Германии зафиксированы 153,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5 575 человек умерли.