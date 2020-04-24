Финал Кубка Германии по футболу перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

ТАСС, 24 апреля. Немецкий футбольный союз (DFB) принял решение перенести финальный матч Кубка Германии на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба DFB.
Изначально матч должен был пройти 23 мая. Также остаются неопределенными даты двух полуфинальных встреч, в которых "Бавария" должна встретится с "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне, а "Саарбрюккен" - с "Байером". Кроме того, сообщается, что DFB ставит целью доиграть текущий сезон до 30 июня.
Чемпионат Германии был приостановлен из-за коронавируса 16 марта. В четверг глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт заявил, что лига готова возобновить матчи чемпионата страны в первой декаде мая, но только без зрителей и с разрешения властей.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, в Германии зафиксированы 153,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5 575 человек умерли.