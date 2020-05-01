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НХЛ

Бетмэн: НХЛ и профсоюз игроков поступательно решают вопрос возобновления сезона

Регулярный чемпионат был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за коронавируса
Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Бетмэн AP Photo/John Locher
Описание
Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Бетмэн
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 1 мая. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и представители профсоюза игроков (NHLPA) действуют поступательно в процессе решения вопроса по возобновлению сезона. Об этом сказал комиссар лиги Гэри Бетмэн, чей комментарий приводит пресс-служба организации.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Позднее лига установила период самоизоляции до 30 апреля. В среду по итогам заседания совместного комитета НХЛ и NHLPA, на котором обсуждалось возобновление сезона, организации опубликовали заявление, касающееся текущего перерыва в турнире. В нем отмечалось, что стороны пока не принимали никаких решений относительно сроков продолжения чемпионата.

"Мы бы хотели, чтобы тренировочные арены были открыты. Нам бы хотелось, чтобы ребята могли тренироваться и вернуть себе форму, но данный вопрос будет рассматриваться в ежедневном режиме. Наши беспокойства за игроков делятся на две категории. Во-первых, это коронавирус, во-вторых, что бы мы ни делали, не хочется начинать проводить матчи до тех пор, пока хоккеисты не наберут форму", - сказал Бетмэн.

Комиссар НХЛ подчеркнул, что доволен диалогом между организацией и профсоюзом игроков. "Мы общаемся чрезвычайно сплоченно, конструктивно и приветливо, я не могу быть более довольным проходящим общением. Однако едва ли кто-то знает о сроках возобновления сезона наверняка. Мы идем шаг за шагом, потому что здоровье и хорошее самочувствие игроков являются для нас главнейшим приоритетом", - добавил функционер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени коронавирусом заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.

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