Минспорт: проходившие карантин на "Озере Круглом" спортсмены здоровы и уже покинули базу

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Спортсмены, проходившие 14-дневный карантин на базе "Озеро Круглое", здоровы и в пятницу разъехались по домам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

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50 спортсменов и несколько членов делегаций находились на двухнедельном карантине на подмосковной базе "Озеро Круглое", где традиционно проводили подготовку команды по спортивной гимнастике, синхронному плаванию, фехтованию, плаванию и прыжкам в воду. Все они были эвакуированы в апреле из-за рубежа в Россию.

"В соответствии с требованиями Роспотребнадзора министерство обеспечивало обсервацию на территории базы "Озеро Круглое" спортсменам и нескольким членам делегаций, прибывшим из-за рубежа. Сегодня срок карантина истек, все здоровы. Все отправились по домам", - сообщили в пресс-службе министерства.

Последними на базу заехали конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова, которые находились в Индонезии. Также на базе в обсервации находился женский футбольный клуб "Звезда" из Пермского края, сборная Красноярска по триатлону. В общей сложности при поддержке Минспорта России, оперативного штаба, МИД России, Росавиации и общероссийских спортивных федераций в Россию после приостановки регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса из-за границы вернулись 96 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и членов команд из 16 субъектов страны.