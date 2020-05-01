СМИ: Кубок английской футбольной лиги может быть отменен в следующем сезоне

ТАСС, 1 мая. Кубок английской футбольной лиги сезона-2020/21 может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

По данным издания, причиной отмены турнира может стать насыщенный график следующего сезона - по одной из возможных версий, если Английская премьер-лига сезона-2019/20 не будет доиграна, то в следующем чемпионате примут участие 20 нынешних команд лиги, а также три клуба, вышедшие из второго дивизиона. Таким образом, количество игр в национальном чемпионате возрастет с 38 до 44.

Кубок английской лиги проводится с сезона-1960/61. Первым обладателем трофея стала "Астон Вилла". Чаще всех кубок выигрывал "Ливерпуль" - восемь раз. При этом последние три сезона трофей неизменно завоевывает "Манчестер Сити".

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок. 17 апреля клубы премьер-лиги провели встречу, на которой договорились доиграть оставшиеся матчи. Позже в британских СМИ появилась информация о том, что руководство лиги намерено добиться от правительства страны разрешения на возобновление турнира в июне.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени коронавирусом заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В Великобритании зафиксировано более 165 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 21 тыс. человек умерли.