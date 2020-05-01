Кикнадзе: ФК "Локомотив" должен учесть мнение болельщиков при выборе главного тренера

В четверг несколько фанатских группировок "Локомотива" выступили с заявлением, в котором оказали поддержку нынешнему главному тренеру команды 72-летнему Юрию Семину. Заявление было сделано на фоне сообщений сербских СМИ о том, что "Локомотив" подписал контракт с сербским тренером Марко Николичем. Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не подтвердил ТАСС данную информацию.

"Мне важно знать мнение болельщиков - как объединений, так и каждого человека, которому дорог "Локомотив", - заявил Кикнадзе. - Убежден, что руководитель клуба обязан слушать и слышать различные суждения о векторе развития клуба и предпринимаемых действиях, быть открытым к обсуждению. Вместе с тем ответственность за принимаемые решения всегда будет лежать на руководителе. Предпринимая те или иные шаги, я осознаю это в полной мере".

"Успехи Юрия Павловича в клубе не могут ставиться под сомнение, Юрий Семин - легенда "Локомотива", вместе с Валерием Николаевичем Филатовым Юрий Павлович закладывал победные традиции клуба, его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю "Локомотива", - отметил гендиректор клуба. - Считаю необходимым подчеркнуть, что, согласно уставу, совет директоров клуба согласовывает по представлению генерального директора кандидатуры для назначения на ключевые руководящие должности, в том числе и на позицию главного тренера. Ваше мнение, безусловно, должно быть учтено при принятии решения, наряду с многими другими, не менее важными факторами, которые влияют на окончательный выбор".

Срок контракта Семина с "Локомотивом" истекает по окончании сезона. Команда под его руководством занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, остановленного из-за пандемии коронавируса.