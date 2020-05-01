СМИ: все итальянские футбольные клубы согласны доиграть сезон-2019/20

ТАСС, 1 мая. Все клубы, участвующие в чемпионате Италии по футболу, проголосовали за то, чтобы доиграть оставшиеся матчи сезона-2019/20, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

По данным издания, в пятницу прошло экстренное заседание клубов итальянского чемпионата, на котором представители команд единогласно поддержали решение о возобновлении турнира.

Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявлял, что клубам стоит взглянуть на решения, принятые в других футбольных чемпионатах, в частности во Франции, где сезон был официально досрочно завершен. Такое же решение было принято и в чемпионате Нидерландов.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта в связи с распространением в стране коронавируса. Команды провели по 25-26 матчей из 38 запланированных. Лидером турнира является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр. На втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей).

В Италии зафиксировано более 205 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 27 тыс. человек умерли.