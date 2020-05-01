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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат Англии по футболу будет доигран в случае разрешения правительства

Клубы Английской премьер-лиги подтвердили намерение доиграть оставшиеся матчи сезона-2019/20
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© EPA-EFE/NEIL HALL

ТАСС, 1 мая. Футбольные клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) намерены доиграть оставшиеся матчи чемпионата, если получат разрешение на это от правительства страны. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

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Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок. Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что руководство лиги намерено добиться от правительства страны разрешения на возобновление турнира в июне.

"Клубы подтвердили намерение доиграть оставшиеся матчи сезона-2019/20, поддерживая честность соревнований, и благодарны за поддержку правительства. АПЛ и клубы рассматривают первые пробные шаги по возвращению к тренировкам и играм, но только с разрешения правительства, под руководством экспертов и после консультаций с игроками и менеджерами", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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