Болгарский ЦСКА окажет помощь футболисту Давыдову, который не может вернуться в Россию

ТАСС, 2 мая. Софийский футбольный клуб ЦСКА окажет помощь российскому нападающему Денису Давыдову, который не может вернуться в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает портал Dsport со ссылкой на руководство клуба.

Посол РФ в Болгарии объяснил, почему футболист Давыдов не может вернуться в Россию

В пятницу Давыдов, недавно расторгший контракт с ЦСКА, в своем аккаунте в Instagram опубликовал сообщение, где заявил о невозможности вернуться в Россию, несмотря на организованный правительством Болгарии авиарейс София - Москва - София, билеты на который, по его словам, он приобрел. Посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров рассказал ТАСС, что 25-летний футболист не может вернуться из-за отсутствия вывозных авиарейсов.

Руководство ЦСКА окажет помощь россиянину - Давыдов сможет остаться в квартире, которую снимал, когда был игроком клуба, вплоть до возвращения в Россию.

Давыдов является воспитанником московского "Спартака", вместе с клубом он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России, проведя за команду 38 матчей и забив один гол. Также он играл за вторую команду "Спартака", "Нижний Новгород", чешскую "Младу Болеслав" и латвийский "Спартак" (Юрмала).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были отмечены 8 марта, с 13 марта в стране введено чрезвычайное положение.