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Футбол в России

ПФЛ на исполкоме РФС представит мнение клубов по вопросу возобновления сезона

В пятницу совет лиги пришел к мнению о том, что возобновление первенства в текущем сезоне затруднительно
Президент ПФЛ Андрей Соколов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент ПФЛ Андрей Соколов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) обратится в клубы для того, чтобы получить от них мнение по вопросу возобновления первенства Олимп - ПФЛ, которое будет представлено на исполкоме Российского футбольного союза. Об этом ТАСС рассказал президент лиги Андрей Соколов.

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В пятницу совет лиги по итогам заседания пришел к мнению о том, что считает затруднительным возобновление первенства в сезоне-2019/20. Соревнования были остановлены из-за пандемии коронавируса решением бюро исполкома РФС в середине марта. Администрация ПФЛ в предстоящий период проведет совещания с клубами территориальных групп.

"С клубами мы уточним текущую ситуацию, как складываются обстоятельства в регионах, чтобы мы имели близкую, правдоподобную ситуацию, по которой мы бы проинформировали исполком", - сказал Соколов.

Исполком РФС, на котором в том числе будет принято решение о возобновлении или завершении первенства, состоится 15 мая.

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