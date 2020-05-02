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Влияние коронавируса на спорт

Набсовет РУСАДА работает в онлайн-режиме во время пандемии коронавируса

В ближайшее время определится дата следующего заседания органа
Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Александр Ивлев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Александр Ивлев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) продолжает работу в онлайн-режиме во время пандемии коронавируса. Об этом ТАСС заявил глава набсовета Александр Ивлев.

"Набсовет в режиме онлайн, с использованием современных технологий общается, процесс идет. Рассчитываем, что, возможно, какие-то действия будут предприняты в режиме онлайн. Работу будем продолжать. По следующему заседанию набсовета будем принимать решение в ближайшее время", - сказал Ивлев.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222.

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Влияние коронавируса на спорт
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