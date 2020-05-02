Этапы КМ по фристайлу могут пройти в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской области

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Федерация фристайла России в следующем сезоне намерена сохранить уровень и количество международных мероприятий в стране, соревнования могут принять Москва, Санкт-Петербург, Ярославская область и другие регионы. Об этом ТАСС в субботу рассказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

В завершившемся сезоне в России состоялись этапы Кубка мира по лыжной акробатике (в Москве и Красноярске), парному могулу (в Красноярске) и ски-кроссу (в Миассе).

"Мы хотели бы как минимум остаться на том же уровне по организации и проведению международных соревнований в России. В планах у нас стоят этапы Кубка мира практически по всем дисциплинам фристайла - акробатике, могулу, ски-кроссу, этапы Кубка Европы, рассматриваем проведение соревнований по биг-эйру. Хотим сохранить уровень проведения мероприятий в Красноярском крае, Москве, Челябинской области, Санкт-Петербурге, провести этап Кубка мира в Ярославской области. Но окончательно календарь будет утвержден исходя из позиции Министерства спорта РФ и спортивных ведомств субъектов России", - сообщил Курашов.