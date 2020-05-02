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Влияние коронавируса на спорт

Лэмпард считает, что нельзя тестировать футболистов на коронавирус в ущерб медработникам

По словам главного тренера "Челси", необходимо быть уверенным в том, что достаточное количество тестов имеют возможность пройти работники здравоохранения
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 2 мая. Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что тестировать игроков на коронавирус при возобновлении сезона стоит только в случае гарантии отсутствия недостатка тестов для работников здравоохранения. Его комментарий приводит портал Goal.

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Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок. Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что руководство лиги намерено добиться от правительства страны разрешения на возобновление турнира в июне. В этом случае будет осуществляться регулярное тестирование игроков на коронавирус.

"В случае возобновления сезона в "Кобхэме" (тренировочная база "Челси" - прим. ТАСС) будет около 70-80 человек, - сказал Лэмпард. - Хорошо, если мы будем регулярно проходить тесты, но я не знаю, сколько тестов нужно работникам здравоохранения, людям, которые играют невероятно важную роль в последние месяцы. Не думаю, что будет приемлемо, если мы не убедимся, что достаточное количество тестов проходят люди на передовой".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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