Фазель заявил, что говорить о месте проведения конгресса IIHF пока преждевременно

Ежегодный конгресс IIHF должен был пройти в мае в Цюрихе во время чемпионата мира. После отмены турнира из-за пандемии коронавируса Фазель сообщил ТАСС, что конгресс может пройти в июне. В середине апреля глава IIHF рассказал, что федерация может объединить годовой и полугодовой конгрессы организации и провести их в сентябре в Санкт-Петербурге.

"Ситуация в мире не становится лучше. Не знаем, когда вирус закончится. Нельзя путешествовать, пересекать границы, - сказал Фазель. - Хотим встретиться, собраться, провести конгресс. Но сейчас вообще не понятно состоится ли он, и говорить о месте проведения сейчас преждевременно".

Из-за пандемии IIHF отменила все турниры начиная с марта. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, умерли 1280 человек.