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Влияние коронавируса на спорт

Фазель заявил, что говорить о месте проведения конгресса IIHF пока преждевременно

Ежегодный конгресс организации в Цюрихе был отменен из-за пандемии
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Говорить о месте проведения конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) сейчас преждевременно. Такое мнение ТАСС высказал президент федерации Рене Фазель.

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Ежегодный конгресс IIHF должен был пройти в мае в Цюрихе во время чемпионата мира. После отмены турнира из-за пандемии коронавируса Фазель сообщил ТАСС, что конгресс может пройти в июне. В середине апреля глава IIHF рассказал, что федерация может объединить годовой и полугодовой конгрессы организации и провести их в сентябре в Санкт-Петербурге.

"Ситуация в мире не становится лучше. Не знаем, когда вирус закончится. Нельзя путешествовать, пересекать границы, - сказал Фазель. - Хотим встретиться, собраться, провести конгресс. Но сейчас вообще не понятно состоится ли он, и говорить о месте проведения сейчас преждевременно".

Из-за пандемии IIHF отменила все турниры начиная с марта. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, умерли 1280 человек.

Теги
Фазель, РенеВлияние коронавируса на спорт
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