Власти Канады будут обсуждать с НХЛ вопрос о возвращении игроков из Европы

ОТТАВА, 3 мая. /ТАСС/. Власти Канады и руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будут обсуждать вопрос о возвращении в страну хоккеистов, уехавших в Европу из-за пандемии коронавируса, когда для этого будет соответствующий повод. Об этом в воскресенье заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Я уверен, что мы должны будем подумать над этим, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности разрешить игрокам вернуться в Канаду в условиях, когда границы страны закрыты из-за пандемии. - Пока мы еще не обсуждали это с НХЛ".

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Позднее лига установила период самоизоляции до 30 апреля. В среду по итогам заседания совместного комитета НХЛ и представителей профсоюза игроков (NHLPA), на котором обсуждалось возобновление сезона, организации опубликовали заявление, касающееся текущего перерыва в турнире. В нем отмечалось, что стороны пока не принимали никаких решений относительно сроков продолжения чемпионата.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени заразились 57 тыс. человек, 3 606 инфицированных умерли.