Сальников: перенос ЧМ по водным видам обеспечит равную подготовку спортсменов

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Проведение чемпионата мира по водным видам спорта в более поздние сроки позволит обеспечить равные шансы на подготовку спортсменам всего мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Чемпионат мира по водным видам спорта должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года в японской Фукуоке. Однако после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Олимпиады в Токио на период с 23 июля по 8 августа 2021 года, проведение мирового первенства в запланированные сроки стало невозможным. В итоге было принято решение провести соревнования с 13 по 29 мая 2022 года.

"Из-за ситуации с пандемией в разных странах по-разному решается вопрос с подготовкой спортсменов, - отметил Сальников. - Из разных источников мы видели, что уже тренируются спортсмены в Китае, и кое-где еще есть послабления. Все это говорит о неоднородности подхода к тренировкам ведущих спортсменов, поэтому, чем дальше будет перенесен чемпионат мира от сегодняшней даты, тем больше возможность, что все смогут в адекватной степени обеспечить полноценный цикл подготовки. Что обеспечит равные шансы для участников".