Артемьев: опыт и знания Бомонта будут способствовать интенсивному развитию регби в мире

2 мая Бомонт был переизбран на пост президента World Rugby. Он избран большинством голосов в первом туре, его оппонентом был аргентинец Агустин Пишот. Срок его полномочий рассчитан на четыре года. Также был утвержден состав участников исполкома организации, куда вошли семь новых представителей, новое руководство приступит к исполнению обязанностей 12 мая.

"Искренне поздравляем сэра Билла Бомонта с переизбранием на должность главы World Rugby, - сказал Артемьев. - Уверен, что опыт и знания, полученные господином Бомонтом в ходе первого президентского срока, позволят в полной мере реализовать заявленную предвыборную программу и будут способствовать интенсивному развитию регби не только в странах первой десятки, но и в странах, в настоящее время не входящих в мировую элиту, которые демонстрируют стремление и желание расти. Хочу выразить благодарность и Агустину Пишоту, который, будучи вице-президентом World Rugby и кандидатом на пост президента на этих выборах, всегда активно защищал интересы развивающихся регионов. Надеюсь, что многие из его идей и предложений найдут отражение и в деятельности нового руководства организации".