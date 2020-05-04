Артемьев: опыт и знания Бомонта будут способствовать интенсивному развитию регби в мире

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Опыт и знания, полученные Биллом Бомонтом в ходе первого срока на посту президента Международной федерации регби (World Rugby), будут способствовать интенсивному развитию регби по всему миру. Такое мнение ТАСС высказал председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.
2 мая Бомонт был переизбран на пост президента World Rugby. Он избран большинством голосов в первом туре, его оппонентом был аргентинец Агустин Пишот. Срок его полномочий рассчитан на четыре года. Также был утвержден состав участников исполкома организации, куда вошли семь новых представителей, новое руководство приступит к исполнению обязанностей 12 мая.
"Искренне поздравляем сэра Билла Бомонта с переизбранием на должность главы World Rugby, - сказал Артемьев. - Уверен, что опыт и знания, полученные господином Бомонтом в ходе первого президентского срока, позволят в полной мере реализовать заявленную предвыборную программу и будут способствовать интенсивному развитию регби не только в странах первой десятки, но и в странах, в настоящее время не входящих в мировую элиту, которые демонстрируют стремление и желание расти. Хочу выразить благодарность и Агустину Пишоту, который, будучи вице-президентом World Rugby и кандидатом на пост президента на этих выборах, всегда активно защищал интересы развивающихся регионов. Надеюсь, что многие из его идей и предложений найдут отражение и в деятельности нового руководства организации".