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Шахматные турниры

Шахматист Грищук заявил, что отдаст заработанные на турнире деньги в фонд помощи бездомным

Благотворительный онлайн-турнир "Сборная - России" состоится с 12 по 14 мая
Александр Грищук Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Грищук
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Александр Грищук направит заработанные на благотворительном онлайн-турнире деньги организации, занимающейся помощью бездомным в Москве. Об этом он рассказал ТАСС.

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Благотворительный онлайн-турнир по шахматам "Сборная - России", вырученные средства от которого пойдут на помощь медицинским сотрудникам в борьбе с пандемией коронавируса, состоится с 12 по 14 мая.

"Когда мне поступило это предложение, я сразу согласился, - сказал Грищук. - Я представляю Москву, и деньги я решил перевести бездомным. Помогу благотворительной организации, помогающей этим людям".

Помимо Грищука, в турнире сыграют Владимир Крамник (Краснодарский край), Ян Непомнящий (Брянская область), Сергей Карякин (Крым), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ) и Александр Рязанцев (Урал и Сибирь). Еще до старта участники определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать - в зависимости от потребностей учреждения. Весь призовой фонд будет распределен между регионами в одинаковом размере, несмотря на занятые места их представителей.

Теги
Шахматные турниры
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