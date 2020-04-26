Филатов: благотворительный шахматный турнир позволит к середине мая собрать крупную сумму

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Благотворительный шахматный онлайн-турнир позволит к середине мая собрать приличную сумму денег, которая будет распределена по больницам в разных регионах России. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

В субботу было объявлено, что российские шахматисты в середине мая проведут благотворительный онлайн-турнир. Призовой фонд будет распределяться среди региональных больниц и медиков, борющихся с коронавирусом.

"Все участники откликнулись с удовольствием, все хотят поддержать врачей. Каждый шахматист, участвующий в турнире, представляет разный регион России. И в каждом из этих регионов будет определена больница, которая получит денежные средства, - сказал Филатов. - Первые средства уже поступают, и к середине мая мы соберем приличную сумму, чтобы поддержать врачей".

В турнире примут участие Владимир Крамник, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев и Александр Рязанцев.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.