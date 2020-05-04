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Влияние коронавируса на спорт

Сербия готова провести финалы Евролиги и Еврокубка по баскетболу

Турниры были приостановлены в связи с пандемией коронавируса
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© EPA-EFE/MANUEL BRUQUE

ТАСС, 4 мая. Сербия готова провести финалы двух клубных европейских баскетбольных турниров - Евролиги и Еврокубка. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, комментарий которого приводит сербская телекомпания Nova.

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Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит". Также был приостановлен второй по значимости турнир под эгидой Евролиги - Еврокубок, в топ-16 которого вышел казанский УНИКС.

"Мы изо всех сил стараемся организовать финалы Евролиги и Еврокубка, в этих турнирах участвуют сербские клубы "Црвена Звезда" и "Партизан", - сказал Вучич. - Мы могли бы принять в отелях около 3 тыс. человек в Белграде и Нови-Саде".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,5 млн человек, зафиксировано свыше 240 тыс. смертельных исходов. Ранее сообщалось, что в Сербии 7 мая будет отменено чрезвычайное положение.

Теги
СербияВучич, АлександарВлияние коронавируса на спорт
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