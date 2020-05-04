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Футбол во Франции

ФК "Амьен" создал петицию, чтобы опротестовать решение о вылете во второй дивизион

Клуб предлагает расширить число участников элитного дивизиона

ТАСС, 4 мая. "Амьен" создал петицию, в которой выступает против решения руководства чемпионата Франции по футболу отправить клуб во второй дивизион по итогам сезона, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса, и предлагает расширить число участников элитного дивизиона. Об этом сообщает пресс-служба "Амьена".

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Чемпионат Франции был приостановлен после 28 сыгранных туров из 38 запланированных, позднее Федерация футбола Франции объявила, что турнир завершен досрочно. Решение об итоговом распределении мест в турнирной таблице определялось с помощью специального индекса эффективности, который формировался с учетом количества набранных очков в сыгранных матчах. Чемпионом Франции был объявлен "Пари Сен-Жермен", второе место занял "Марсель", третье - "Ренн", таким образом, в следующем сезоне в Лиге чемпионов выступят ПСЖ, "Марсель" и "Ренн", в Лиге Европы - "Лилль", "Реймс" и "Ницца". Элитный дивизион (Лига 1) покинут "Амьен" и "Тулуза", а из второго дивизиона (Лига 2) поднимутся "Лорьян" и "Ланс".

"После решения о переводе "Амьена" в Лигу 2 по итогам 28 туров чемпионата клуб запускает петицию в поисках справедливости, считая, что принятое решение противоречит спортивной справедливости. "Амьен" просит лигу пересмотреть свою позицию и принять более справедливое решение - расширить Лигу 1 до 22 команд на сезон-2020/21", - говорится в петиции "Амьена".

Сообщается, что петицию поддержали более 3 тыс. человек.

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