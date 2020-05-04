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Шахматные турниры
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Российские шахматисты сыграют со сборной Европы в первом туре Кубка наций

Турнир с участием шести сборных пройдет в онлайн-режиме 5-10 мая

ТАСС, 4 мая. Шахматисты команды России сыграют со сборной Европы в первом туре Кубка наций. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

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Кубок наций пройдет в онлайн-режиме с 5 по 10 мая с участием шести сборных. За победу поборются команды России, США, Европы, Индии, Китая и сборная "остального мира".

В состав российской команды вошли Александра Горячкина, Ян Непомнящий, Сергей Карякин и Владислав Артемьев. Дмитрий Андрейкин и Ольга Гиря - запасные, капитан команды - Александр Мотылев.

За сборную Европы выступят украинка Анна Музычук, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, француз Максим Вашье-Лаграв и Левон Аронян из Армении. Капитаном команды Европы будет 13-й чемпион мира Гарри Каспаров. В других матчах первого тура 5 мая сборная Китая сыграет с командой "остального мира", сборная Индии встретится с командой США.

Команды сыграют двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все партии будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход), призовой фонд соревнований составит $180 тыс.

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Шахматные турниры
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