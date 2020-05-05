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Футбол в Германии

Reuters: чемпионат Германии по футболу может возобновиться 15 мая

В случае возобновления первенства матчи будут проходить под строгим контролем и без присутствия зрителей
Описание
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

ТАСС, 5 мая. Чемпионат Германии по футболу может быть возобновлен 15 мая после ослабления в стране ограничительных мер, принятых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По информации источника, возобновление чемпионата будет обсуждаться в числе прочих вопросов в среду в ходе видеоконференции канцлера страны Ангелы Меркель с премьер-министрами федеральных земель Германии. В случае возобновления первенства матчи будут проходить под строгим контролем и без присутствия зрителей.

Чемпионат Германии был приостановлен 13 марта. Единственным европейским первенством, матчи которого проводятся в данный момент, является чемпионат Белоруссии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,5 млн человек, зафиксировано свыше 240 тыс. смертельных исходов. В Германии зафиксировано более 166 тыс. случаев заражения, почти 7 тыс. человек скончались.

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Германия
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