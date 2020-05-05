УЕФА не будет рекомендовать федерациям отказываться от системы "осень-весна"

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет планов рекомендовать национальным федерациям отказаться от проведения чемпионатов по системе "осень-весна" в связи с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что УЕФА может порекомендовать федерациям временно перейти на систему проведения внутренних турниров "весна-осень" из-за пандемии коронавируса.

"У УЕФА нет абсолютно никаких планов рекомендовать переходить с системы розыгрыша "осень-весна", - рассказал источник.

На данный момент в Европе приостановлены чемпионаты и кубки большинства стран. Во Франции и Нидерландах принято решение досрочно завершить соревнования.