Ассоциация футболистов предлагает сократить таймы для возобновления чемпионата Англии

По его мнению, в случае проведения оставшейся части первенства в сжатые сроки такие изменения помогут футболистам уменьшить нагрузку. "Мы не знаем, что будет в будущем, но знаем, какие предложения и идеи были выдвинуты: больше замен, неполные таймы, матчи на нейтральных стадионах. Учитывая, что это профессиональный спорт, игрокам нужно быть очень гибкими и быстро восстанавливаться", - заявил Тейлор.

Руководство Английской премьер-лиги пока не обсуждало введение подобных мер. Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. 1 мая клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение от правительства страны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,6 млн человек, зафиксировано свыше 250 тыс. смертельных исходов.