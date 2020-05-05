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Летние олимпийские виды спорта

Волейболист Колодинский намерен продолжить карьеру в "Белогорье"

С 2014 года игрок выступал за "Факел" из Нового Уренгоя

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Призер чемпионата мира и участник Олимпийских игр волейболист Игорь Колодинский намерен продолжить карьеру в "Белогорье". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Тарас Хтей.

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"По Игорю мы ведем переговоры, они уже в стадии документации. Есть вероятность, что он будет основным пасующим "Белогорья" в следующем сезоне", - сказал Хтей.

С 2014 года Колодинский выступает за "Факел" (Новый Уренгой), ранее он представлял московское "Динамо", казанский "Зенит", "Белогорье" и "Газпром-Югру" из Сургута. Он также известен по выступлениям в пляжном волейболе, где становился чемпионом России, а также призером чемпионата мира и чемпионата Европы.

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Летние олимпийские виды спорта
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