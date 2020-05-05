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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион по волейболу Ильиных планирует вернуться в "Белогорье"

Он играл за белгородский клуб с 2009 по 2015 год
Дмитрий Ильиных Роман Кручинин/ТАСС
Описание
Дмитрий Ильиных
© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по волейболу россиянин Дмитрий Ильиных планирует провести следующий сезон в "Белогорье". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Тарас Хтей.

"Мы ведем диалог, вопрос на этапе переговоров. Думаю, что мы придем к соглашению", - сказал Хтей.

В прошедшем сезоне Ильиных выступал в составе "Урала". Он уже играл за "Белогорье" с 2009 по 2015 год.

Ильиных 33 года, он является олимпийским чемпионом 2012 года, а также чемпионом Европы, победителем Мировой лиги. Также на счету волейболиста две победы на Универсиадах.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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