Олимпийский чемпион по волейболу Ильиных планирует вернуться в "Белогорье"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по волейболу россиянин Дмитрий Ильиных планирует провести следующий сезон в "Белогорье". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Тарас Хтей.

"Мы ведем диалог, вопрос на этапе переговоров. Думаю, что мы придем к соглашению", - сказал Хтей.

В прошедшем сезоне Ильиных выступал в составе "Урала". Он уже играл за "Белогорье" с 2009 по 2015 год.

Ильиных 33 года, он является олимпийским чемпионом 2012 года, а также чемпионом Европы, победителем Мировой лиги. Также на счету волейболиста две победы на Универсиадах.