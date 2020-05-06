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Допинг в спорте

РУСАДА в условиях пандемии не намерено просить дополнительное финансирование у государства

Ранее в среду глава организации Юрий Ганус сообщил, что работа по забору тестов будет возобновлена с третьей декады мая
Глава РУСАДА Юрий Ганус Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Глава РУСАДА Юрий Ганус
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет просить дополнительного финансирования у государства из-за пандемии коронавируса. Об этом на онлайн-конференции, организованной ТАСС, сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

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Из-за пандемии РУСАДА вынуждено было временно приостановить тестирование. Ранее в среду Ганус сообщил, что работа по забору тестов будет возобновлена с третьей декады мая.

"У нас бюджет состоит из двух частей, - отметил Ганус. - Первая - антидопинговая деятельность, вторая - обеспечение, мы не будем запрашивать дополнительные средства, это сложно. Мы ведем оптимизацию за счет перевода образовательной деятельности в онлайн-режим, уменьшаем наши затраты, при этом не снижая качественных показателей и задач в условиях удаленного режима. Запрашивать дополнительные средства от государства сейчас невозможно".

Теги
ДопингГанус, Юрий Александрович
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