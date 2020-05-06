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Допинг в спорте

РУСАДА: никаких ограничений на перевозку допинг-проб в заграничные лаборатории нет

Начальник отдела организации тестирования РУСАДА Виктория Баринова расказала, что основные лаборатории организации работают в обычном режиме
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет ограничений на перевозку допинг-проб в зарубежные лаборатории. Об этом на онлайн-конференции, организованной ТАСС, сообщила начальник отдела организации тестирования РУСАДА Виктория Баринова.

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало РУСАДА не соответствующим кодексу, была также приостановлена деятельность московской антидопинговой лаборатории, которую лишили аккредитации. В мае 2016 года WADA вернуло лаборатории право делать анализы образцов крови для биологического паспорта спортсмена. Однако позже лицензия была отозвана.

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"Наш основной контрагент по транспортировке - DHL, ограничений на перевозку не существует, - сказала Баринова. - Надеемся, что проблем с вывозом проб на европейские территории не будет".

"Европейские лаборатории подтвердили свою готовность работать согласно инструкциям WADA. У них есть спектр мер по защите персонала. В целом наши основные лаборатории работают в обычном режиме", - отметила начальник отдела организации тестирования РУСАДА.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, WADA 9 января отправило уведомление о споре с РУСАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), а также ряд национальных спортивных федераций. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.

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