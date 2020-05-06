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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: возобновление чемпионата Германии по футболу отложено до 22 мая

Командам предстоит провести две недели на карантине перед началом соревнований

ТАСС, 6 мая. Возобновление приостановленного из-за пандемии коронавируса чемпионата Германии по футболу состоится 22 мая. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

Чемпионат Германии был приостановлен 13 марта. Ранее сообщалось, что первенство может возобновиться 15 мая после разрешения властей страны.

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По информации источника, командам предстоит провести две недели на карантине перед началом соревнований. В то же время германская газета Bild сообщает, что клубы должны будут провести на карантине одну неделю в отеле вместо двух, что позволит возобновить чемпионат 15 мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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