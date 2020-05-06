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Футбол в России

Гендиректор "Тамбова": конкретных разговоров про завершение сезона в РПЛ не было

Ранее в СМИ появилась информация, что с высокой долей вероятности на исполкоме РФС 15 мая будет принято решение о досрочном завершении сезона

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Предметная дискуссия о завершении сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), которое состоится 15 мая, не велась. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Тамбова" Павел Худяков.

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Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщило о том, что с высокой долей вероятности на исполкоме РФС 15 мая, учитывая мнение большинства клубов, будет принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в РПЛ. В конце апреля по итогам общего собрания клубов премьер-лиги было принято решение о том, что состав участников Российской премьер-лиги сезона-2020/21 будет расширен с 16 до 18 команд в случае досрочного завершения нынешнего сезона. Увеличение должно произойти за счет добавления на один сезон двух лучших клубов первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которые должны будут соответствовать критериям лицензирования (на момент приостановки сезона во втором по силе дивизионе первое и второе места занимают волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки" соответственно). Отмечалось, что после сезона-2020/21 премьер-лига вернется к формату с 16 клубами.

"Такой вариант [принятия решения о досрочном завершении сезона в РПЛ] не проговаривался, это какие-то домыслы, - сказал Худяков. - Конкретного ничего не было. Конечно, исполком будет проговаривать варианты, но они будут смотреть на ситуацию".

"До 15 мая еще девять дней. Если пойдет на спад [число новых заразившихся] - это одна история, если спада не будет, будет рассматриваться вариант завершения чемпионата. Пока конкретного ничего не было", - добавил он.

Нынешний сезон РПЛ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнованиях до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных.

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