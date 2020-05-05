Следующее общее собрание РПЛ пройдет после заседания исполкома РФС

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Следующее заседание общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится после исполкома Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

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Исполком РФС пройдет 15 мая. На нем будет рассмотрен в том числе вопрос возобновления чемпионата России. Ранее президент РПЛ и вице-президент РФС Сергей Прядкин в эфире "Матч ТВ" сообщил, что клубам лиги предпочтительней возобновить чемпионат 21 июня. Прядкин также сказал, что РФС подготовил обращение в Минспорт с просьбой помочь в возвращении иностранных сотрудников и игроков, учитывая закрытие границ РФ из-за пандемии коронавируса.

"Заседание точно пройдет после исполкома. Ожидаем, что на исполкоме может многое проясниться по судьбе нынешнего чемпионата", - сказал Худяков.

Предыдущее общее собрание РПЛ проходило 27 апреля. С начала апреля все заседания проходят в формате видеоконференции.

Сезон-2019/20 в премьер-лиге был приостановлен из-за коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных.